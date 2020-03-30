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Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı

- Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı Korona virüs nedeniyle Kastamonu'da meydanlar boş kaldı İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaaz ile Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği tarihi Nasrullah Meydanı, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı.

30.03.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:27
- Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı
Korona virüs nedeniyle Kastamonu 'da meydanlar boş kaldı
KASTAMONU - İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaaz ile Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği tarihi Nasrullah Meydanı, korona virüs salgını nedeniyle boş kaldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanında kimse bulunmuyor.
Çin'den tüm Dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinde kalmaya devam ediyor. Türkiye ve dünyada korona virüsün hızla yayılmasıyla önlemler en üst seviyeye çıkarken, yetkililer tarafından da vatandaşlara evden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuluyor. Alınan önlemler kapsamında vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterirken, cadde ve sokaklar da sessizliğe büründü.
Kastamonu'nun en yoğun ve ziyareti alan yerlerinden Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un verdiği vaaz ile Kurtuluş Savaşının fitilinin ateşlendiği tarihi Nasrullah Meydanı ile Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtının bulunduğu Cumhuriyet Meydanları boş kaldı. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı tarihi Nasrullah Meydanı ile Cumhuriyet Meydanlarını korona virüs salgını nedeniyle kimse ziyaret etmiyor.
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Milli Şair Mehmet Akif’in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Akif Ersoy, Şair Mehmet, Kastamonu, Yerel

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Milli Şair Mehmet Akif'in vaaz verdiği tarihi Nasrullah Meydanı boş kaldı
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