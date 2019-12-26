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Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulunda bir program düzenlendi.

26.12.2019 15:55 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:01 Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy anıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası kapsamında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulunda bir program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Ortaokulu okul müdürü Aydın Kulaksızoğlu yaptı.

Mehmet Akif Ersoy'un Hayatı konulu gösteriminin ardından öğrenciler tarafından Ersoy'un "Zulmü Alkışlayamam", "Bülbül", "Çanakkale Şehitlerine" şiirleri seslendirildi. Öğrencilerin şairin "Küfe" şiirini drama gösterimi ile sunmasının ardından müzik dinletisi yapılarak program sona erdi.

Programa Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tuncer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fethi Bilge, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

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