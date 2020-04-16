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Milli satranççı Ekaterina Atalık, Milli Dayanışma Kampanyası'nı satrançla buluşturuyor

Türkiye'de kadın satrancının önemli temsilcilerinden Ekaterina Atalık, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunan ilk 100 kişiyle "online" karşılaşma yapacak.

16.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:04
Milli satranççı Ekaterina Atalık, Milli Dayanışma Kampanyası'nı satrançla buluşturuyor
Türkiye 'de kadın satrancının önemli temsilcilerinden Ekaterina Atalık, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışta bulunan ilk 100 kişiyle "online" karşılaşma yapacak.
2006 yılında Türkiye'ye kadınlarda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran, 2020 Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın birincisi Ekaterina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bağış çağrısına katılarak, bu kampanyaya destek olacak vatandaşlarla simultane satranç karşılaşmaları yapacağım." ifadelerini kullandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı verilen mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya destek olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Ekaterina, "Bağışta bulunabilecek vatandaşlarla evden çıkmadan, karşılıklı satranç oynamanın hem güzel hem de faydalı bir etkinlik olacağına inanıyorum. Akılcı hamlelerle, moral ve motivasyonumuzu artırmak için herkesi satranç oynamaya davet ediyorum. Var mısın Türkiye?" diye konuştu.
Resmi uyarıları takip ederek, gerekli tedbirleri almaya devam etmek gerektiğini hatırlatan Ekaterina, "Zorunlu durumlar dışında evde zaman geçiriyoruz. Sosyal mesafeyi korumamız gereken bu günlerde, hep birlikte satranç oynamanın eğlenceli olacağını düşünüyorum. Evde geçirdiğimiz sürede de satranç oynayarak vaktimizi değerlendirebiliriz." dedi.
Milli sporcu, kampanyaya yapılacak bağıştan elde edilecek gelirin fayda sağlayacağına inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bağışta bulunan vatandaşlar, bağış yaptıklarına dair dekont bilgilerini "atalikbagis@gmail.com" mail adresine iletebilirler. Sonrasında bir planlamayla, bağışta bulunan ilk 100 satrançseverle iletişime geçerek belirlediğimiz uygun bir online platformda hep birlikte, mesela 30 kişiyle aynı anda satranç oynayacağız."
"Satranç oynamak zihinsel aktivite için çok uygun"
Dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını ve bu süreçte evde kalmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan Ekaterina Atalık, şunları kaydetti:
"Evde yapabileceğimiz çok şey var. Lütfen evde kalmaya devam edin. Beslenmenize dikkat edin, düzenli uyumaya çalışın. Evde kalırken de hareketsiz kalmamak gerek. Fiziksel egzersizler yapın. Bu zor günlerde fiziken ve zihnen güçlü olmak çok önemli. Satranç oynamak ise zihinsel aktivite için çok uygun bir branş. Herkese evlerinde kalarak satranç oynamalarını tavsiye ediyorum. Bu salgının ülkemizde ve dünyada en kısa zamanda daha fazla kayıp yaşatmadan sona ermesini diliyorum. Sevgiyle ve sağlıkla kalın."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Türkiye, Spor
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