Milli savaş gemisi "Kınalıada" Deniz Kuvvetlerine teslim edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Tarihe baktığımızda görüyoruz ki deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır. Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak." dedi.

Akar, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı MİLGEM Projesinin 4. Gemisi "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve "Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Töreni"nde, yerli ve milli savunma sanayinin geliştirilmesindeki azim ve kararlılığın ürünü olan "Ada" sınıfı MİLGEM korvetinin dördüncüsü olan TCG Kınalıada'nın Deniz Kuvvetlerine tesliminin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Aynı zamanda dost ve kardeş Pakistan ile ilişkileri daha da ileriye taşıyacak bir projeyi de hayata geçirmenin heyecanı içinde olduklarını ifade eden Akar, "Mavi vatanımızdaki zenginlikleri korumak için eğitimli personelin yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış Deniz Kuvvetlerine, deniz gücüne sahip olmak bir zarurettir.Tarihe baktığımızda görüyoruz ki, deniz gücü kuvvetli olanlar daima yükselmiş, deniz gücünü kaybedenler zaafa uğramışlardır.Bu bakımdan güçlü bir donanmaya ihtiyacımız dün vardı, bugün de var, yarın da olacak." diye konuştu.

Bakan Akar, satın alma yoluyla orduların modernize edilmesinin bir tercih olduğunu ancak bu yaklaşımın pek çok mahzuru olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bunun örneklerini tarihimizde ne yazık ki çokça gördük.Birinci Dünya Savaşı sırasında parasını ödediğimiz halde teslim edilmeyen gemiler Kıbrıs Barış Harekatı'ndan bugüne kadar gerek silah sistemlerinin gerekse mühimmatın temininde maruz kaldığımız haksızlıklar, toplumsal hafızamızda derin izler bırakmıştır.Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası, asil milletimizin huzur ve güvenliği için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin, ilerletilmesinin hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir.Kısacası biz artık pazar olmak istemiyoruz.

Bugün, şanlı tarihimizdeki başarılarımızdan ilham alarak ve hatalarımızdan dersler çıkararak yolumuza devam ediyoruz.Zat-ı alilerinin teşviki, desteği ve liderliğinde yüzde 70'lere varan yerli ve milli savunma sanayi alanında büyük başarılar elde ettik ve daha büyük başarılar elde edeceğimize inancımız tamdır."

"Yüzde 100 milli dizayn"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, savunma sanayinde milletçe gururlanılan bir noktaya gelindiğini belirterek, "Ancak bu noktadan çok daha ileriye gideceğimize de inancımız tamdır. Milletimizin bizlerden beklentisi de budur.Bu yaklaşımla kamu, vakıf, özel sektör kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz tam bir uyum içerisinde çalışmalarına devam etmektedir." dedi.

Son yıllardaki yerli sanayi ve milli kalkınma atılımlarına değinen Akar, şöyle devam etti:

"Bugün, tüm bu bileşenlerin eş güdümle çalışmasının iyi bir örneğini, MİLGEM projesinin bir ürününü görüyoruz.TSK'nın etkinlik, caydırıcılık ve saygınlığına büyük katkı sağlayacak Kınalıada korvetinin Deniz Kuvvetlerimize katılmasıyla birlikte mavi vatanımızdaki gücümüz ve uluslararası görevlerdeki etkinliğimiz önemli ölçüde artacaktır.Şu anda marka, tasarım ve tüm fikri mülkiyet hakları Bakanlığımıza ait bulunan MİLGEM projesinde yüzde 100 milli dizayn ile yüzde 70'lere varan yerli malzeme kullanarak harp gemilerimizi inşa ediyoruz.Hatta kendi ihtiyaçlarımızı karşılamanın da ötesinde artık dost ve kardeş ülkelerin taleplerini de karşılayacak duruma gelmiş bulunuyoruz.Özellikle belirtmek isterim ki bu stratejik değerdeki projemizi, Milli Mücadele yıllarında maddi-manevi bizlere önemli destekte bulunan dost ve kardeş ülke Pakistan ile paylaşmak, bizler için ayrı bir gurur vesilesidir.MİLGEM projelerinde kazandığımız tecrübeleri, dost ve kardeş ülkelerle paylaşmak ve ortak bir çalışma modeli ile sinerji üretmek, bu projenin en önemli kazanımlarından biri olacaktır.Pakistanlı dostlarımız ve Milli Savunma Bakanlığı şirketimiz ASFAT başta olmak üzere kamu kurumları, vakıf şirketleri ve özel sektördeki paydaşlarımızın sahip olduğu tecrübe ve nitelikli insan kaynağıyla projeyi başarılı bir şekilde tamamlayacaklarına inanıyor ve onlara güveniyoruz."

"Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun"

Vatan topraklarının, mavi vatanın, semaların ve milletin güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden karada, denizde ve havada mücadele edebilmesi için savunma sanayinin yerli ve milli kaynaklarla geliştirilmesi ve ilerletilmesini "olmazsa olmaz" bir husus olarak nitelendiren Akar, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda milli savunma sanayimizin gelişmesindeki kararlı tutumunuz, liderliğiniz ve desteğiniz dolayısıyla zat-ı alilerine şahsım, mesai ve silah arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyor, gurur duyulan bu ve benzeri projelerin hayata geçirilmesinde, başarıyla yürütülmesinde emeği geçenlere, katkıda bulunanlara yüksek müsaadeleriyle teşekkür ediyorum.Emeği geçenlerden ebediyete intikal etmiş olanları da rahmet ve minnetle yad ediyorum.TCG Kınalıada korvetinin ülkemize, milletimize ve Silahlı Kuvvetlerimize,sac kesme törenini gerçekleştirdiğimiz bu güzide projenin de dost ve kardeş ülke Pakistan'a hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerini TCG Kınalıada korveti Komutanı ve personeline yönelik, "Denizleriniz sakin, pruvanız neta, bahtınız açık olsun." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA