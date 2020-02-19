Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dere, OSTİM'i ziyaret etti Açıklaması

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, atılacak bazı adımlarla Türk savunma sanayisi tarafından yürütülen projelerin süresi ve maliyetinde önemli kazanımlar elde edilebileceğini bildirdi.

Dere, OSTİM'i ziyaret ederek organize sanayi bölgesi ve OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) çalışmalarına ilişkin bilgi aldı, değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin son dönemde yaptığı sınır ötesi operasyonların ve bu süreçte yurt dışından temin edilmek istenilen ürünlerde yaşanan zorlukların savunma sanayisinde millileşmenin önemini ortaya koyduğunu belirten Dere, "Barış Pınarı Harekatı başladıktan birkaç ay sonra keskin nişancı mermisi ihtiyacı ortaya çıktı. Bir ülke veremeyeceğini, bir diğeri 3 ay sonra verebileceğini söyledi. OSTİM'den kalıpçı arkadaşlarımızı topladık, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda (MKEK) birkaç gün gecelendi ve 13 günde daha önce Türkiye'de olmayan kalıplar oluşturularak üretim hattı kuruldu, yüksek adetlerde teslimat yapılır noktaya gelindi." dedi.

Türk savunma sanayisinin, terör örgütleriyle mücadele açısından iyi noktada bulunduğunu ancak Türkiye'nin bölgedeki misyonu açısından gelinen noktanın yeterli olmadığını ifade eden Dere, şöyle konuştu:

"Bu misyona uygun, bunu destekleyici bir yapılanmayı sağlamamız lazım. Hava savunma sistemimizin çoktan olması gerekirdi. Helikopter projesi başlarken, motor projelerimiz de başlamalıydı. Bunları da dikkate alarak bundan sonraki süreçte planlamaları daha iyi yapmamız lazım."

"Maliyet olarak da iyileştirme sağlayabiliriz"

Dere, sektördeki kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının önemine işaret ederek, "MKEK'nin elinde yaklaşık 4 bin tezgah var, yüzde 70'i 30 yaş üzerinde. Bunların tümünün yenilenmesi yerine, sektörün bu alandaki kabiliyetleri kullanılabilir, stratejik iş birliği anlaşmaları yapılabilir." ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisinde 75 milyar dolar bütçeli yaklaşık 700 proje yürütüldüğü bilgisini veren Dere, şunları kaydetti:

"Proje önceliklendirmesi ve yapılandırmalarla tüm bu süreçleri iyileştirebiliriz. Projeler en az 2 kat daha hızlı yürüyebilir. Bürokratik engelleri, bazı takılmaları aşarsak maliyet olarak da yüzde 40-50 iyileştirme sağlayabiliriz. Neyi, nerede ve nasıl harcamamız lazım, çok iyi planlamamız gerekiyor. Elimizdeki kaynakları iyi bir planlamayla kullanırsak diğer ülkelerle aramızdaki farkları daha kısa sürede kapatabiliriz."

Dere, Türk savunma sanayisinin gelişimi açısından iyi bir planlamayla projelerdeki çakışmaların önlenmesi, ihracat rakamlarının yukarıya çekilmesi, yetişmiş insan kaynağının artırılması, alt yüklenicilerin geliştirilmesi ve daha fazla sorumluluk verilmesi gerektiğini söyledi.

Muhsin Dere ve beraberindekiler daha sonra OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın ve OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ ile bölgede faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret ederek, çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kaynak: AA