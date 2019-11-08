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Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

08.11.2019 18:35 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:47 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetlerarası görüşme bitiminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Güncel

Kaynak: İHA

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