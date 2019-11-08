Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi - Haber

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

08.11.2019 19:05 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:05 Milli Savunma Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ve Jeffrey görüşmesi
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, ABD ile 17 Ekim 2019 tarihinde imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı. Heyetlerarası görüşme bitiminde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'ı kabul etti.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, James Jeffrey, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:33   Hisarcıklıoğlu: "Piyasa dönmeye başladı ve gelecekten umutluyuz"
23:32   Beşiktaş'ta otobüs durağa böyle daldı
23:28   Mevlit Kandili kutlandı - ÜSKÜP/SARAYBOSNA
23:22   Yolcu minibüsünün çarptığı yaşlı kadının kimliği belli oldu
23:26   Sanal parayla kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın yakalandı
23:19   AFP'ye konuşan Türk yetkili: Türkiye'nin yakaladığı Bağdadi'nin eşi, DEAŞ'ın sırlarını verdi
23:00   Mevlid Kandili'nde camiler doldu taştı
22:13   Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:51   Yüzlerce kişiyi dolandıran 'Binbir Surat Bitcoin Safiye' tutuklandı
21:06   Bülent Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı
22:26   Son dakika: Irak'ta ABD askeri üssüne 17 füze atıldı! Saldırı sonrası operasyon başlatıldı
20:20   Son Dakika: A Milli Takımımızın, İzlanda ve Andorra maçlarının kadrosu belli oldu!
14:08   Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Harekat devam edecek mi?" sorusuna "Kesinlikle" diyerek yanıt verdi
15:00   Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek
8.11.2019 23:36:11