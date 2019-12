Milli Savunma Bakanı Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu: (6)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor, normal faaliyetler planlandığı şekilde gerçekleşecek." dedi.Bakan Akar, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.F-35 tedarikindeki son durum ile F-35 verilmemesi durumunda Türkiye 'nin alternatiflere yönelebileceği konusunda herhangi bir çalışma veya görüşme olup olmadığı sorulan Akar, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok açık ve net bir şekilde Türkiye'nin parasını ödediğini ve ortaklık sorumluluklarını yerine getirdiğini söylediğini anımsattı.Türkiye'nin F-35 projesinin müşterisi değil ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Akar, şöyle devam etti:"Ortak olarak bütün sorumlulukları eksiksiz yerine getirmiş bulunuyoruz. Toplam 2,1 milyar borcumuzun 1,4 milyarını tamamladık ödedik. Bu çerçevede bize 4 uçak verilecekti biri teslim edilmedi Amerika'da hangarda duruyor. Daha sonra S-400 meselesi ortaya çıktığında, 'Bunları size veremeyiz' dediler. Bunun uygun bir hareketlerle olmadığını defalarca kendilerine izah ettik. Suriye'de Rusların S-400'leri var, İsrail'in F-35'leri var, Amerikalıların F-35'leri var, uçuyorlar. O zaman etkileşim olmuyor mu? Baltık'ta, Norveç'te Rusların S-400'leri var, bunlara karşı uçan uçaklar var. F-35'ler var, bunlar etkileşim içinde değiller mi? Bu birincisi.İkincisi; birlikte oturalım, teknik ekiplerimiz çalışsınlar dedik. 'Kabul etmiyoruz'. Dolayısıyla burada bir sıkıntı söz konusu. F-35'in herhangi bir şekilde kodlarını açığa çıkması, başkalarının eline geçmesini biz de istemeyiz. Bizim için önemli, bizim de benim güvenliğimiz bakımından, bizim de hava kuvvetlerimizin bel kemiği olacak bir uçak. Bununla alakalı Malatya'da üssümüze hazırladık, her şeyi yaptık. Bununla alakalı, bunun etkisini giderici, absorbe edecek ne lazımsa yerine getirelim diye de taahhütte bulunduk".Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son ABD ziyareti sırasında Başkan Trump ile görüşmesinde ilgili personellerin bir araya gelerek çalışmalar yapılması konusunun gündeme geldiğini ardından bu konuda görevlendirmeler yapıldığını söyledi."S-400'ler şu an kuruluyor"S-400'lerin kurulum çalışmalarının ve personel eğitiminin devam ettiğini vurgulayan Akar, "S-400'ler şu an kuruluyor, personel eğitimi devam ediyor. Normal faaliyetler, planlanan şekilde gerçekleşecek. Ona çalışıyoruz, o devam ediyor. Öbür taraftan F-35 konusunda görüşmeler, konuşmalar yoluyla her şeye rağmen bıkmadan, usanmadan, sabırla tezlerimizi muhataplarına söyleyerek bu işin makul ve mantıklı bir şekilde çözülmesini ifade etmeye çalışıyoruz. Eğer bu mümkün olmazsa doğal olarak başka arayışlar içine gireceğimiz de herkesin bilmesi lazım." ifadelerini kullandı.Bakan Akar, F-35 ve S-400 konusunun çözülebileceğini, parası ödenen F-35'lerle ilgili sorumlulukların yerine getirildiğini, muhatapların da aynı hassasiyetle sorumluluklarını yerine getirmesini beklediklerini vurguladı.F-35'lerin gelişmiş uçaklar olduğunu bildiren Akar, "Hava Kuvvetlerimize ciddi bir güç katacaktır fakat bu bir devir meselesidir. Önce F-4'lerimiz vardı daha sonra işte F-16'lar geldi. Her biri geldiğinde tabii çok güçlü oluyor, daha sonra çıkan teknoloji, yenilenmesi gerekiyor. Bu manada F-16'larımız ömür devrini tamamlamak üzere. Bu takvimden sonra bizim yeni nesil bir uçak almamız lazım. Bu F-35 olmaya da bilir, vermezseniz ne yapacağız? Yeni bir araç yapacağız o zaman. Dünyada bir sürü uçak üretiliyor ama bizim dileğimiz, temennimiz NATO üyesi olarak, Amerika ile stratejik ortak, ortaklık ruhuna uygun şekilde hareket edilmesi ve kendi işimizi kendi içimizde çözmemiz." diye konuştu."Türkiye haklı"Türkiye'nin F-35'lerin üretimine katkı verdiğini ve bin değişik kalemde parçanın Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Akar, şöyle devam etti:"Sayın Trump'ın da destekleriyle, Cumhurbaşkanımızın talep ve girişimleriyle bu işin çözümü olacaktır diye düşünüyoruz. Pilotlarımızın eğitimi değil de diğer konularda bazı hareketler var. Teknik düzeyde, bürokratik düzeyde Türkiye haklı. İsim vermeyeyim, bu projenin en etkili ismi olan kişi Türkiye'nin bu konuda bütün sorumluluklarını eksiksiz, aksaksız, mükemmel düzeyde yönetimini söylüyor.Hem parça üretimi konusu hem taksitlerin verilmesi hem personel eğitimi konusu hem bakım onarım paraları var hem de pilotlar. Hem de Türkiye'deki yapmamız gereken altyapı hazırlıkları. Bunları açık ve net görüyorlar. Bürokratlarda ve teknik personelde Türkiye'nin bu konuda hiçbir zafiyet hiçbir yanlışı yok. Fakat siyasi düzeyde bu konu tartışılıyor. İnşallah çözeceğiz.""Samp T de alabiliriz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Amerika'dan da Patriot alabiliriz" dediği hatırlatılan Akar, şu değerlendirmede bulundu:"Alabiliriz, uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemlerinde bir taneyle iş bitmiyor. Türkiye geniş bölge. Çok şükür vatanımızın korunması, kollanması için biz S-400'lere ilaveten Samp T de alabiliriz. Bu Fransa'da temas sürüyor. Yine geçen temaslarında Sayın Cumhurbaşkanımız bahsettiler. Samp T'nin beraber üretimi için Fransızlarla çalışmalar sürüyor. Süreçler bir anda böyle hani siyah beyaz şeklinde gelişmiyor, bunları takip ediyoruz."F-35 konusunda bir tıkanma söz konusu olduğunda Rusya'nın SU-57 üretimine F-35'e verilen katkı gibi bir katkı verip eğitimine dahil olunmasının mümkün olup olmayacağı ya da sadece bir alışveriş mi olabileceği sorulan Akar, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu aşamada bunları konuşmak erken olur. Olayların biraz daha gelişmesini beklemek lazım, tavırların nihai şeklini görmek lazım. Tabii bazı siyasi gelişmeler var, onların sonuçlanmasını beklemek lazım. Türkiye egemen, bağımsız bir devlet. Bu konu kimsenin şüphesi olmasın, Türkiye kendi kararlarını kendisi alır. Türkiye dışında birinci öncelik, ülkemizin ve asil milletimizin hak ve menfaatleridir. Bizim için esas olan budur. Bu noktadan hareketle yapılması gereken ne varsa bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptık, yapmaya devam edeceğiz."(Bitti)