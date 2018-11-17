Bakan Akar'dan ABD'li Askerlerin Skandal Fotoğraflarına Sert Tepki: YPG ile İşbirliğini Kesmesini Bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD askerlerinin teröristlerle yemek fotoğrafıyla ilgili ''ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile işbirliğini kesmesini bekliyoruz." dedi.

KANADA'DAKİ ÇANAKKALE ANITINI ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılmak için geldiği Kanada'nın Halifax kentinde ilk olarak Çanakkale Anıtı'nı ziyaret etti. Kar yağışı altında gerçekleşen törende anıta çelenk bırakan, saygı duruşunda bulunan Bakan Akar, daha sonra toplantının düzenlendiği Westin Oteli'ne geçti.

ABD'Lİ SENATÖRLERLE BİR ARAYA GELDİ

Açılış oturumunun yapılacağı salona gelişinde aralarında Kanada Savunma Bakanı Harjit Singh Sajjan'ın da bulunduğu katılımcılarla bir süre ayaküstü sohbet eden Akar, ilk oturumun ardından ABD'li senatörlerle bir araya geldi.

"FOTOĞRAFLAR HALKIMIZDA RAHATSIZLIK YARATMIŞTIR"

Görüşmede, ABD askerleri ve terör örgütü PKK/YPG üyelerinin bir arada oldukları görüntüleri anımsatan Bakan Akar, "Bu fotoğraflar medyamızda geniş yer bulmuş ve halkımızda rahatsızlık yaratmıştır. Halkımızın gözündeki Amerika ve Amerikan ordusunun imajına zarar vermiştir.

"ABD'DEN SÖZ VERDİĞİ GİBİ YPG İLE İŞBİRLİĞİNİ KESMESİNİ BEKLİYORUZ"

ABD'den söz verdiği gibi terör örgütü YPG ile olan işbirliğini kesmesini bekliyoruz. DEAŞ terör örgütü de büyük oranda etkisiz hale getirilmesine rağmen ABD'nin terör örgütü YPG'ye kamyonlarla ve uçaklarla silah ve mühimmat vermesini kabul etmemiz mümkün değil. Güney sınırımızda bir terör koridoru oluşmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Akar'ın tepki gösterdiği o kareler;

