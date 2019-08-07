Milli Savunma Bakanı Akar - ABD heyeti ile görüşmeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 11. Büyükelçiler Konferansı için gelişiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklamaları ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD heyeti ile devam eden görüşmeler hakkından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri
Milli Savunma Bakanı Akar: "(ABD heyeti ile görüşme) Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz."
Akar: "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti."
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, Güncel Kaynak: AA