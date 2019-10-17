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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.

17.10.2019 00:44Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti. Toplantıda başta Güvenli Bölge olmak üzere Suriye'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Politika

Kaynak: İHA

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