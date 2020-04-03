Milli Savunma Bakanı Akar: "Birlik, karargah ve kurumlarımızın ihtiyaçları aralıksız...
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele kapsamında birlik, karargah ve kurumların ihtiyaçlarının aralıksız karşılandığını bildirdi.
03.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:30
Akar, Bakanlığın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün ve bugün askeri kurumlara 640 bin adet maske, 15 bin adet tulum ve 1 ton dezenfektanın sevk edildiğini belirtti.
Bakan Akar, bu ikmal faaliyetlerinin her gün düzenli olarak gerçekleştirildiğini ifade etti.
Kaynak: AA
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