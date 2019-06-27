27.06.2019 12:32
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Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan ve Avusturya Savunma bakanları ile ayrı ayrı görüştü, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Afganistan ve Avusturya Savunma bakanları ile ayrı ayrı görüştü, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katıldı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gün oturumuna katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ev sahipliğindeki Afganistan'daki çerçeve ülkeler ve İngiltere katılımlı kararlı destek misyonu konulu çalışma kahvaltısına katılan Akar, daha sonra ittifakın savunma ve caydırıcılık yapısının uygulanması ile külfet paylaşımı konulu oturumunda bulundu.
Oturumun ardından Afganistan Savunma Bakanı Asadullah Halid ile görüşen Bakan Akar, ardından Avusturya Savunma Bakanı Tomas Starlinger ile bir araya geldi.
Bakan Akar daha sonra toplantıya katılan bakanlarla "aile fotoğrafı" çekimine katıldı.Milli Savunma Bakanı Akar, Brüksel'de
Kaynak: AA
Avusturya , Afganistan , Hulusi Akar , Güncel

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