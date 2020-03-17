Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır.
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır.
17.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:03
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir." - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar, Politika
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