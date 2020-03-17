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Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır.

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır.

17.03.2020 15:03 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:03
Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu dönemde birlik, karargah ve kurumlara ziyaretçi alınmayacaktır. Orduevleri ve misafirhanelere görevli personel ile mücbir sebepler için konaklayanlar haricinde kimse kabul edilemeyecek, günü birlik girişlere izin verilmeyecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Hulusi Akar, Politika

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