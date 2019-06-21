21.06.2019 11:06
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Son dakika! Bakan Akar'dan Genelkurmay Çatı Davası açıklaması

Son dakika! Bakan Akar

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalar hakkında "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , çatı davada verilen cezalar hakkında "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular" dedi.

Doğu Akdeniz konusunda açıklamalarda bulunan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik" ifadelerini kullandı.

"NATO'DAN UZAKLAŞTIĞIMIZ FİLAN YOK"

Rusya'dan S-400 alınması konusunda konuşan Hulusi Akar, " Türkiye NATO'ya ilişkin tüm sorumluluklarını eksiksiz ve aksaksız yerine getiriyor. 'S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız' filan yok. Bu bir tedarik meselesi. Bunun F-35 ile ilişkilendirilmesini şiddetle reddediyoruz" dedi.

Kaynak: AA
Hulusi Akar , Politika , Güncel

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