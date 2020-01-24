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Milli Savunma Bakanı Akar'dan deprem açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem ile ilgili, Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" dedi.

24.01.2020 22:05 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:05Milli Savunma Bakanı Akar'dan deprem açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem ile ilgili, merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar deprem ile ilgili olarak, "Arkadaşlarımız çalışıyor. Birliklerimize gerekli teyakkuzu verdik. Herkes olayları yakinen takip ediyor. Sivrice merkezde herhangi bir kayıp yok. Şimdiye kadar gelen haberler iyi. Umarım ilerleyen vakitlerde daha iyi haberler alırız" dedi.
(Cüneyt Sevindik/İHA)

Hulusi Akar, Sivrice, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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