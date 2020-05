Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya Çiftçiler Günü'ne ilişkin, "Bu sıkıntılı günlerde fedakar çiftçilerimiz zor şartlarda yaptıkları çalışmalarıyla 83 milyon halkımızın gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu çalışmaları nedeniyle çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum, her bir çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.Akar, Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, Milli Savunma Bakanlığının, ülkenin ve milletin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoyla devam ettiğini belirtti.Bu mücadelede canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyen ve gazilere şükranlarını sunan Akar, terörle mücadelenin yanı sıra Bakanlık bünyesinde Kovid-19 salgınıyla olan amansız mücadelenin de aynı azim ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.Akar, sağlık çalışanları başta olmak üzere Kovid-19 ile mücadeleye destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:"Diğer taraftan bu sıkıntılı günlerde fedakar çiftçilerimiz de zor şartlarda yaptıkları çalışmalarıyla 83 milyon halkımızın, yani bizlerin gıda ihtiyacını karşılıyor. Tarlasında, bahçesinde gece gündüz demeden her türlü gıda üretimi için ter döküyor, gayret gösteriyor. Bu çalışmaları nedeniyle çiftçilerimize de şükranlarımı sunuyor, herbir çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum."