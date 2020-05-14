Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya Çiftçiler Günü'ne ilişkin, "Bu sıkıntılı günlerde fedakar çiftçilerimiz zor şartlarda yaptıkları çalışmalarıyla 83 milyon halkımızın gıda ihtiyacını karşılıyor.

14.05.2020 19:14 | Son Güncelleme: 14.05.2020 19:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dünya Çiftçiler Günü'ne ilişkin, "Bu sıkıntılı günlerde fedakar çiftçilerimiz zor şartlarda yaptıkları çalışmalarıyla 83 milyon halkımızın gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu çalışmaları nedeniyle çiftçilerimize şükranlarımı sunuyorum, her bir çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Akar, Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajında, Milli Savunma Bakanlığının, ülkenin ve milletin güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesinin artan bir şiddet ve tempoyla devam ettiğini belirtti.
Bu mücadelede canlarını feda eden şehitlere rahmet dileyen ve gazilere şükranlarını sunan Akar, terörle mücadelenin yanı sıra Bakanlık bünyesinde Kovid-19 salgınıyla olan amansız mücadelenin de aynı azim ve kararlılıkla sürdüğünü söyledi.
Akar, sağlık çalışanları başta olmak üzere Kovid-19 ile mücadeleye destek veren herkese teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:
"Diğer taraftan bu sıkıntılı günlerde fedakar çiftçilerimiz de zor şartlarda yaptıkları çalışmalarıyla 83 milyon halkımızın, yani bizlerin gıda ihtiyacını karşılıyor. Tarlasında, bahçesinde gece gündüz demeden her türlü gıda üretimi için ter döküyor, gayret gösteriyor. Bu çalışmaları nedeniyle çiftçilerimize de şükranlarımı sunuyor, herbir çiftçimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." Milli Savunma Bakanı Akar’dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Kaynak: AA

Etiketler: Dünya Çiftçiler Günü, Hulusi Akar, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Ukrayna’da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi Haber
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Bakan Koca’nın iftar uyarısı Uşak’ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Haber
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Türkiye’de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz Haber
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Kabil’de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu Haber
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı Haber
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı Haber
17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Haberler››Güncel››Milli Savunma Bakanı Akar'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:59: İtalya'da son 24 saatte korona virüsten 262 ölüm - Haber 19:58: Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 104 bin 30'a ulaştı - Haber 19:56: Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu hemşirelere "cihadiye yüzüğü" hediye etti - Haber 19:56: Nijerya'da 182 silahlı çete üyesi yakalandı - Haber 19:55: Dünya genelinde korona virüs ölümleri 300 bini aştı - Haber 19:34: Son Dakika: Türkiye'de 14 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 55 oldu, 1635 yeni vaka tespit edildi - Haber 19:10: Tekirdağ'a tarla yollarından gitmek isteyen sürücüler yakalandı - Haber 17:36: Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber 15:44: Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz - Haber 10:26: Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz - Haber