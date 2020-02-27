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Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

27.02.2020 05:16 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:16Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlip'te hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Akar, bakanlığın Twitter adresinden, "Sizi toprağa değil, yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." başlığıyla, İstihkam Uzman Onbaşı Şükrü Elibol ve Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Akar, "Silah arkadas¸larımız 26 Şubat 2020 tarihinde bölgesinde düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman s¸ehitlerimize s¸ahsım ve Milli Savunma Bakanlıgˆı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize bas¸sagˆlıgˆı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Hulusi Akar, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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