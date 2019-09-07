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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Malatya Valisi Baruş'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

07.09.2019 00:03 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Malatya Valisi Baruş'a ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Malatya Valiliği önünde Vali Aydın Baruş tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, karşılamanın ardından Valilik şeref defterini imzaladı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile birlikte Malatya Valiliğine gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, daha sonra Valilik makamında Vali Aydın Baruş ile bir süre görüştü. - MALATYA

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Kaynak: İHA

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