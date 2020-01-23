Türkiye'den 16 adayı hukuksuzca silahlandıran Yunanistan'a tepki

Yunanistan'ın gayri askeri statüde olmasına rağmen 16 adayı silahlandırdığını söyleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'la birlikte Roketsan'ı ziyaret etti. Burada bir konuşma yapan Hulusi Akar, önemli açıklamalarda bulundu.

"16 ADA SİLAHLANDIRILDI"

Ege'de uluslararası anlaşmalarla belirlenen gayri askeri statüde 23 adanın bulunduğunu belirten Akar, "Yunanistan, gayri askeri statüde ada olmasına rağmen bunlardan 16'sını anlaşmalara aykırı olarak silahlandırılmıştır. Yunanistan'dan uluslararası hukuka, imzaladığı anlaşmalara ve iyi komşuluk ilişkilerine göre davranmasını bekliyoruz" dedi.

"BÖYLE BİR GARABETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ege'de sorunların çözülmesi için gerekenleri yaptıklarını, kimsenin kendilerine aksini söyleyemeyeceğini vurgulayan Hulusi Akar, "Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyiz. Bu bir tehdit değil ama iyi komşuluktan yanayız dememiz de bir zafiyet değil. Şu anda ne dünyada ne de tarihte karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil olan bir ülke var. Böyle bir garabetle karşı karşıyayız. Bunu bir doğruymuş gibi dünya kamuoyuna tanıtmaya çalışıyorlar. Bu konudaki hakkımızı hukukumuzu savunuyoruz" ifadelerini kullandı.