Milli Savunma Bakanı Akar, Estonyalı Mevkidaşıyla Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Estonya
Savunma Bakanı Jüri Luik ile bir araya geldi.
Bakan Akar, Luik'i Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.
İki ülke ulusal marşlarının askeri bando tarafından çalındığı törende, Luik tören kıtasını "merhaba asker" sözleriyle selamladı.
Luik, bakanlık özel defterini imzaladıktan sonra Akar ile baş başa görüştü.
Görüşmede güvenlik ve askeri eğitim iş birliği ile NATO konularının ele alındığı öğrenildi.
Estonya,Hulusi Akar
11 Aralık 2018 Salı 13:56