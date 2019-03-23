23 Mart 2019, 13:02
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Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye Sınırının...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye Sınırının...

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor. Güncel
Kaynak: AA