Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile Suriye Sınırının...

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-savunma-bakani/' title='Milli Savunma Bakanı'>Milli Savunma Bakanı</a> Akar, Genelkurmay Başkanı ve <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kara-kuvvetleri-komutani/' title='Kara Kuvvetleri Komutanı'>Kara Kuvvetleri Komutanı</a> ile <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suriye/' title='Suriye'>Suriye</a> sınırının sıfır noktasındaki birliklerde denetlemede bulunuyor.