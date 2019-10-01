Milli Savunma Bakanı Akar: Harekata hazırız, bu işin şakası yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM açılış resepsiyonunda konuştu. ABD ile güvenli bölge sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.

Bakan Akar "Güvenli bölge süreci arzu ettiğimiz gibi gitmiyor diyen Akar şöyle devam etti: "İşin hızlanması lazım, sonuca gitmesi lazım, vakit kaybetmememiz lazım. YPG'lilerin bölgeden çıkması, tahkimatların kaldırılması, ağır silahların teslim edilmesi gibi süreçler istediğimiz noktada değil ama ABD'lilerle görüşmeler devam ediyor." dedi.

"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Akar açıklamasında "Harekata hazırız, bu işin şakası yok. TSK'nın moral motivasyonu yerinde ama biz bu işin müttefiklik ruhuna uygun şekilde sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE KORUYOR"

Milli Savunma Bakanı, hava sahasını ihlal eden İHA'nın düşürülmesiyle ilgili bir soruya ise, "Basit bir olay, Hava Kuvvetlerimiz, hava sahamızı son derece güçlü ve kapsamlı şekilde koruyor" karşılığını verdi.

SURİYE TÜRKİYE SINIRINDA KURULMAK İSTENEN GÜVENLİ BÖLGE HAKKINDA

DAEŞ 2014'te Irak ve Suriye'de geniş bir bölgeyi ele geçirmiş, halifelik ilan etmişti. ABD, iki ülkede de hava operasyonlarına başladı. Suriye'de ise YPG'yle kara gücü olarak DAEŞ'le mücadelede ittifak yaptı.

Ancak hava operasyonlarını Türkiye'de bulunan İncirlik Üssü'nden gerçekleştirme talebi, Ankara tarafından, YPG'ye yardım ettiği ve Suriye savaşında bazı temel taleplerinin karşılanmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi.

Görüşmeler sürerken Ankara, İncirlik Üssü'nün açılması için Suriye'nin kuzeyinde "güvenli bölge" kurulması şartını koştu.