Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti - Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağının ziyaretinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'nde yatan yaralı askerleri ziyaret etti.

22.02.2020 01:20 | Son Güncelleme: 22.02.2020 01:20Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay'da yaralı askerleri ziyaret etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağının ziyaretinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'nde yatan yaralı askerleri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile sınır bölgesinde görev yapan birliklerdeki incelemelerinin ardından İdlib'deki hain saldırıda şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağ ilçesindeki baba ocağına gitti. Ziyaretin ardından Bakan Akar ve Komutanlar, Hatay Devlet Hastanesi'ne giderek yaralı askerlerimizi ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi alan, yaralı askerlerle yakından ilgilenen Bakan Akar, "Vatan, millet için yaptığınız kahramanlık, fedakarlıklar dillere destandır" diye konuştu. - ANKARA

Hulusi Akar, Ali Emre, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  22 Şubat Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
22.02.2020 02:03:10