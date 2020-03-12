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Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.

12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib 'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık."
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Kaynak: AA

Etiketler : Hulusi Akar, İdlib, Güncel

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