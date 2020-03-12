Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Akar: "(İdlib'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor.
12.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:04
Milli Savunma Bakanı Akar: "( İdlib 'deki ateşkes) Rus askeri heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Büyük oranda mutabakat sağladık."
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akar, İdlib, Güncel
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