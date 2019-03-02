Milli Savunma Bakanı Akar'ın Ağrı Ziyareti

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-savunma-bakani/' title='Milli Savunma Bakanı'>Milli Savunma Bakanı</a> <a class='keyword' href='/hulusi-akar/' title='Hulusi Akar'>Hulusi Akar</a>, AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret etti.<br><br>AK Parti Ağrı İl Başkanlığını ziyaret eden <a class='keyword' href='/milli-savunma-bakani/' title='Milli Savunma Bakanı'>Milli Savunma Bakanı</a> Hulusi Akar, AK Parti İl Başkanı <a class='keyword' href='/abbas-aydin/' title='Abbas Aydın'>Abbas Aydın</a> ve il teşkilatı tarafından karşılandı. Partililerle bir süre görüşen Bakan Akar, daha sonra Vali <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/suleyman-elban/' title='Süleyman Elban'>Süleyman Elban</a>, AK Parti Ağrı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milletvekili/' title='Milletvekili'>Milletvekili</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ekrem-celebi/' title='Ekrem Çelebi'>Ekrem Çelebi</a> ve AK Parti Belediye Başkan adayı <a class='keyword' href='/savci-sayan/' title='Savcı Sayan'>Savcı Sayan</a> ile birlikte esnafı gezerek bir süre sohbet etti. - AĞRI