Milli Savunma Bakanı Akar İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
12.03.2020 20:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:30
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.
(İHA)
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi. Bakan Akar, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. Törenin ardından her iki Bakanın başkanlığında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede başta İdlib olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii konularında karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Her iki Bakan, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde (İGAB) insanlık dramının önlenmesi, akan kanın durması, hudutlarımızın korunması hususundaki kararlılığı vurguladı. Bu kapsamda karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi üzerinde duruldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Hulusi Akar, Ben Wallace, İngiltere, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?