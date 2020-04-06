Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü.

06.04.2020 22:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:04
Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bageri ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar görüşmede, ilk Covid-19 vakasının görülmesinden itibaren, ivedilikle ve kararlılıkla tedbirler alınmaya başlandığını belirtti.
Milli imkan ve kabiliyetler kullanılarak, mevcut kapasiteler geliştirilerek yerli, milli ürünler geliştirilmeye devam edildiğini bildiren Akar, Bakanlığın bu kapsamdaki kapasitesinin de gün geçtikçe arttığını kaydetti.
Alınabilecek ilave tedbirleri belirlemek ve salgının daha fazla hasar vermesini engelleyebilmek amacıyla iki ülke arasındaki gayretlerin koordine edilmesi ve ölümcül virüse ilişkin bilgi ve tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarının altını çizen Akar, ihtiyaç duyulması durumunda üretilen yerli ve milli sağlık ürünlerinin dost İran halkına ulaştırılması için hazır olunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hulusi Akar, İran, Politika
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Politika ››Milli Savunma Bakanı Akar, İran Genelkurmay Başkanı ile telefonda görüştü - Haberler

Politika Manşet

Haberler

MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı Haberler
MHP İstanbul Milletvekili Feti Yıldız koronavirüse yakalandı
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var Haberler
Acı haberi Bakan Soylu verdi: Polis teşkilatımızda bir kaybımız var
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson, yoğun bakıma alındı
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu Haberler
İki ilimiz arasında toplu taşıma 15 günlüğüne durduruldu
Darbeci General Hafter’e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu Haberler
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastanesini vurdu
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı Haberler
Film gibi olay! Ateşi yüksek çıkan babasını polisten kaçırdı
Trump’ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray’ı ikiye böldü Haberler
Trump'ın koronavirüs önerisi Beyaz Saray'ı ikiye böldü
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek Haberler
Salgının merkez üssünde virüsten ölenler parklara gömülecek

Son Dakika Politika Haberleri

23:06: Başakşehir'de takla atan araçta bir kişi sıkıştı - Haberler 23:04: Sağlık çalışanları için siperli maske üretiyorlar - Haberler 23:04: Korona virüsüne yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakıma alındı - Haberler 22:51: Başakşehir'de hafif ticari araç ile çarpışan otomobil takla attı: 3 yaralı - Haberler 22:51: Van'da 161 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Haberler 22:39: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Koronavirüs nedeniyle polis teşkilatımızda bir kaybımız var 21:08: Hollanda'da cami yetkilileri, sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür etti - Haberler 20:15: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 18:45: Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler