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Milli Savunma Bakanı Akar KKTC'ye geldi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.

08.08.2019 10:51 Milli Savunma Bakanı Akar KKTC'ye geldi
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geldi.
Erenköy Direnişi anma törenine ve Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel Anıtı açılışına katılmak üzere adaya gelen Akar ve beraberindeki heyeti, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan karşıladı.
Ada'da resmi temaslar yapacak olan Akar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik ediyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hulusi Akar, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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