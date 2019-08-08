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Milli Savunma Bakanı Akar KKTC'ye geldi (2)

AKAR VE BERABERİNDEKİLEN 'ŞANLI ERENKÖY DİRENİŞİ' ANMALARINA KATILACAKKıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli ve özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi'nin 55'inci yıldönümü bugün kutlanıyor.

08.08.2019 11:07 Milli Savunma Bakanı Akar KKTC'ye geldi (2)

AKAR VE BERABERİNDEKİLEN 'ŞANLI ERENKÖY DİRENİŞİ' ANMALARINA KATILACAK

Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihinde önemli ve özel bir yeri bulunan Erenköy Direnişi'nin 55'inci yıldönümü bugün kutlanıyor.

6 Ağustos 1964 tarihinde Yunan Albay Yeoryos Grivas komutasında Rum ve Yunan kuvvetleri Erenköy'e saldırı başlattı. Dönemin Rum Başkanı Makarios da, 8 Ağustos sabahı son saldırıyı yapıp Erenköy'ü ele geçirmek için emir verdi.

Çoğunluğu Türkiye'de yüksek öğrenim gören yaşları 18 ile 25 arasında değişen 500 dolayında Kıbrıslı Türk genç, 1964'te teknelerle Erenköy'e çıkmış ve Rum saldırılarına karşı direnişte Kıbrıs Türk halkına katılmıştı.

Erenköy'de, 18'i 1964'te, 3'ü de 1974'te olmak üzere 21 kişi şehit olmuştu.



Erenköy, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: DHA

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