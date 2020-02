Milli Savunma Bakanı Akar, Mecliste gazetecilerin sorularını cevapladı Açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye- Rusya arasında teknik heyetlerin İdlib konusunda devam eden görüşmelerine ilişkin, "Olaylar bir noktaya kadar geldi. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Buna göre biz de tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız." dedi.Akar, "nöbetçi bakan" uygulaması kapsamında geldiği Mecliste, gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere dair sorularını yanıtladı.Türkiye ile Rusya'nın uzun yıllardan beri birlikte çalışarak Türkiye'nin güneyinde bir istikrar oluşması için gayret gösterdiğini ve gayret göstermeye de devam ettiğini belirten Akar, "Bu noktaya kadar birlikte epey başarılı faaliyetler gerçekleştirildi." diye konuştu.İdlib'de askeri olmaktan ziyade insani bir durumla karşı karşıya olunduğunu dile getiren Akar, buradaki insanlık dramının engellenmesi gerektiğini söyledi.Kadın, kız, çoluk çocuk, genç, ihtiyar demeden buradaki insanların çok ağır bir travma yaşadığını ifade eden Akar, İdlib'de bunun önlenmesi için çalışıldığını, şu anda yapılan faaliyetlerin de bunlar olduğunu kaydetti.Rus heyetleriyle yürütülen görüşmelere değinen Akar, şunları söyledi:"Hem Ankara'da hem Moskova'da, daha sonra yeniden Ankara'da Ruslarla yaptığımız görüşmeler var. Bugün de görüşmeler, ikinci gününde devam ediyor. Görüşmeler devam ettiğine göre tabii ki umutluyuz. Yani bir çözüm bulunması için... Dolayısıyla bir çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyor. Bizim buradaki tutumumuzun ve durumumuzun çok sağlam olduğuna inanıyoruz. Uluslararası bir belge olan, 2018'de imzalanan Soçi Mutabakatı çerçevesinde görüşmelerin devam etmesinden yanayız. Bunu söylüyor, bunun gereklerinin yerine getirilmesini istiyoruz."Türkiye'nin Soçi Mutabakatı'na bağlı olduğunu ve mutabakatla ilgili bugüne kadar önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Akar, önemli ilerlemelere rağmen rejimin her seferinde ilan edilen ateşkesi bozduğunu vurguladı. Akar, şöyle devam etti:"Öncelikle bir an önce ateşkesin sağlanmasını, özellikle göçün durmasını, göçle beraber radikalleşmenin engellenmesini, böylece akan kanı durdurduktan sonra diğer konuların da Soçi çerçevesinde görüşmeler yoluyla ilerlemesini istiyoruz. Taraflara bunu söylüyoruz. Bu konuda bir noktaya kadar geldi olaylar. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Buna göre biz de tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız. Bizim görüşlerimiz belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları belli, çok açık ve net. Biz de bu açıklamalar çerçevesinde Bakanlık olarak, silahlı kuvvetler olarak, Türkiye olarak diğer bakanlıklar ve kurumlarla çalışmak suretiyle buraya bir an önce barışın, huzurun gelmesine gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız budur."İdlib'de Türkiye'nin insani konulardaki hassasiyetinin herkesçe görülmesi gerektiğini söyleyen Akar, bu konuda dünya basınında da haberlerin yer almaya başladığını dile getirdi.Hulusi Akar, "Ne kadar masum insan varsa onların sesinin Türkiye olduğunu, onların savunucularının da Türkiye olduğunu herkes görmeye başladı. Bu da bizim için önemli bir gelişmedir. Bu konuda bizim kültürümüz, tarihimiz, kendi ilkelerimiz var. Bu ilkeler doğrultusunda sorunların bir an önce çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.Bu konunun çözülmesi için Rusya'nın dışında da görüşmelerinin olduğunu ifade eden Akar, Batı'da siyasi çevrelerde, bazı siyasi kurum ve kuruluşlarda "Masum insanları koruyan, kollayan tek ülke Türkiye'dir." şeklinde açıklamaların görüldüğünü aktardı. Bakan Akar, "Bu açıklamalar bizim faaliyetlerimizi destekleyici. Biz bu açıklamalarla birlikte biraz da fiili katkıların olmasını beklediğimizi muhataplarımıza söyledik, söylüyoruz. Biraz sonra (ABD Savunma Bakanı) Sayın Esper ile de bir görüşmemiz olacak. O görüşme sırasında bunları gündeme getireceğiz." açıklamasında bulundu."Yakinen takip ediyoruz"Serakib bölgesindeki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, TSK'nin arazide ateşkesin sağlanması ve yerleşmesi için elinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.Öncelikle insanlık dramının önlenmesine yönelik kahraman ve fedakarca yürütülen faaliyetler sırasında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyen Akar, şunları kaydetti:"Oradaki arkadaşlarımızın güvenliği başta olmak üzere faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede oradaki insanlık dramına son vermek için birtakım tedbirler alınıyor, arazide birtakım karşılıklı ileri geri hareketler oluyor. Oradaki durum değişken bir durum, onu da yakinen takip ediyoruz. Hava sahasının da herhangi bir şekilde bir askeri operasyon yapmanın ötesinde, oradaki ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğu, ateşkesin ihlal edilip edilmediğinin anlaşılması için İHA, SİHA'ların, Hava Kuvvetlerimizin faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Bir noktaya kadar konular geldi ancak bu sorun devam ediyor. Bu sorunun da bu görüşmeler sırasında çözülmesi, netlik kazanması için gayret gösteriyoruz."Milli Savunma Bakanı Akar, ABD veya İspanya'dan hava ve füze savunma sistemi Patriot istendiğine yönelik iddiaların hatırlatılması üzerine Akar, şu açıklamalarda bulundu:"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki açıklamalarını, talimatlarını biliyorsunuz. Bu kapsamda biz de muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde, 'Birtakım açıklamalar yapılıyor, İdlib'deki bizim pozisyonumuzu destekliyorsunuz, bu desteğin yanı sıra bir de fiili olarak da katkılarınızı gösterin.' diye spesifik bir şeyden bu tür konuşmalar oldu. Bu manada tabii ki NATO başta olmak üzere AB ve diğer müttefikimiz olan ülkeler durumu değerlendirecekler, ona göre buradaki faaliyetleri desteklemek kapsamında ne yapmak isterlerse yapabilirler. Diğer taraftan da İspanya'nın zaten bizde bir Patriot bataryası var. O görevini devam ettiriyor, uzattılar onun süresini."