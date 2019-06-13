13.06.2019 18:50
Haberler»Politika » Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, "Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakan'a teşekkür etti. Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Hulusi Akar, MHP, Akçay, Politika

Son Dakika Haberleri
20:00 GÜNGÖREN'DE OTOMOBİL TRAMVAYA ÇARPTI (1)
20:00 Çankaya Belediyesi 35 Büyükelçiliğin katılımıyla "Afrika Gününü" kutladı
19:57 ÖSYM Sınav Koordinatörü Selbaş: "Adayların binalara girebileceği son saat 10.00"
19:57 Ordu'da araçları doludan korumak için tahtalı önlem
19:56 Almanya'da "Orta Doğu'da Akademik Mirası Koruma" Paneli
19:55 Karaman'da yağmur, cadde ve alt geçitleri göle çevirdi
19:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "En etkili irşadımız; yaşantımızla örnek olmamızdır"
19:54 Gazişehir Gaziantep, Sumudica ile sözleşme imzaladı
19:54 Şanlıurfa'da "Teknokent Strateji Değerlendirme" çalıştayı
19:53 5. kattan düşen işçi ağır yaralandı
19:52 Karadenizli vatandaş aracının önünde koşan ayıyı böyle görüntüledi
19:51 Kalın - TBMM'de görüşülen Askeralma Kanunu Teklifi
19:51 Germencik'te minik öğrencilerin imza günü
19:51 El freni çekilmeyen araç çöp konteynırına çarptı