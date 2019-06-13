13.06.2019 19:31
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Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Akçay ile görüştü

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

-Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile bir araya geldi. Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, "Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz" dedi. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakan'a teşekkür etti. Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Hulusi Akar, MHP, Akçay, Güncel

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