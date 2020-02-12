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Milli Savunma Bakanı Akar NATO'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için önemli görevleri yerine getirdiğini, getirmeye devam ettiğini belirterek, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.

12.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:16Milli Savunma Bakanı Akar NATO'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için önemli görevleri yerine getirdiğini, getirmeye devam ettiğini belirterek, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği ile Türk Askeri Temsil Heyeti (TMR) Başkanlığını ziyaret eden Bakan Akar, NATO Karargahı'nda görevli personelle görüştü.
Herkesin görevini en iyi şekilde yapmasının, Türkiye'nin tezlerinin, hedeflerinin, yaptıklarının ve fedakarlıklarının anlatılmasının önemine işaret eden Akar, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrarı sağlamak için yoğun bir faaliyette olduğunu dile getirdi.
Hulusi Akar, başta FETÖ, PKK/YPG/KCK ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelenin aynı kararlılıkta devam ettiğini vurguladı.
Akar, daha sonra beraberindekilerle NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında yapılacak oturumlar öncesinde bir araya gelerek, çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

Hulusi Akar, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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