26.06.2019 20:10
Haberler » Politika » Haber

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika 'nın başkenti Brüksel 'de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. NATO Karargahındaki görüşmede bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi. - BRÜKSEL
Kaynak: İHA
Belçika , Brüksel , Jens Stoltenberg , Hulusi Akar , Politika

Son Dakika Haberleri
21:40 İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
21:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz paylaşmasını biliriz. (Doğu Akdeniz) prensibimiz win-win esasına...
21:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti
21:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Suriye konusu) Sayın Trump ile de Sayın Putin ile de ikili görüşmemde...
21:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TRT'deki arkadaşlarımın hassasiyet içerisinde adım attıklarına inanıyorum"
21:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek...
21:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye"