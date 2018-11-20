Milli Savunma Bakanı Akar Rus Mevkidaşı ile Görüştü

20 Kasım 2018 Salı 14:44



20 Kasım 2018 Salı 14:44

Rusya'ya ziyaret düzenleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye ve İdlib'de oluşturulan silahsız bölge konuları ele alındıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile Rusya'nın Soçi kentinde bir araya geldi. İkilinin görüşmede Suriye'deki son durumu ve İdlib'de oluşturulan silahsız bölgeyi ele aldıkları kaydedildi. Programda konuşma yapan Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Sizi Soçi'de ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Sizi acil meseleler üzerine konuşmak üzere biz davet ettik. Çünkü Suriye'deki durum hızlı bir karar almamızı gerektiriyor. Soçi'de İdlib üzerine imzaladığımız anlaşma sonrasında elde ettiğimiz devinimi geriye kalan sorunlar ile mücadele edebilmemiz için, hız kaybetmeden, korumamız gerek" ifadelerini kullandı.Bakan Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu 27 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilen toplantıda da Suriye meselesini ele almıştı. - SOÇİ