Milli Savunma Bakanı Akar, Rus mevkidaşı Şoygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
10.03.2020 21:35 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:57
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İdlib konusu ele alındı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakata ek protokolün uygulanması konusu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede, İdlib gerginliği azaltma bölgesindeki durumun istikrara kavuşturulmasına ilişkin mutabakata ek protokolün uygulanması konusu ele alındı" ifadeleri kullanıldı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Hulusi Akar, Rusya, Güncel
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