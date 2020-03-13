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Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki...

Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek.

13.03.2020 15:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:04
Milli Savunma Bakanı Akar:
Milli Savunma Bakanı Akar: "Rusya ile müşterek koordinasyon merkezleri kurulacak ve buradaki faaliyetler birlikte yönetilecek."

Kaynak: AA

Etiketler : Hulusi Akar, Rusya, Güncel

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