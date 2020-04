Milli Savunma Bakanı Akar: "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir""Dün itibarıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Mamak tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve teçhizatın kullanımına da başladık. Böylece MKEK tarafından haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık"ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, "Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir" dedi.Milli Savunma Bakanı Akar, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile dün telekonferans yöntemi ile görüştü.Korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirlerle bunların birlikler ve sahadaki uygulamalarının değerlendirildiği toplantıda konuşan Akar, tedbirlere ilişkin yayımladıkları kapsamlı emirlerin ilk günden itibaren kararlı şekilde uygulandığını vurguladı.Bakanlık olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen bu mücadelede üzerlerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmek için tüm imkan ve kabiliyetlerini harekete geçirdiklerini belirten Bakan Akar, şunları söyledi: "Başlangıçtan itibaren, hudutlarımızdaki birliklerimizden harp okullarımıza, meslek yüksek okullarımıza, uluslararası toplantı ve tatbikatların ertelenmesinden tüm karargah ve birliklere giriş-çıkışa kadar geniş bir yelpazede ciddi ve güçlü tedbirler aldık. Hep birlikte tedbirlere riayeti en üst düzeye çıkarmaya gayret ettik. Birlik, karargah ve kurumlarda, ülkemizde hastalığın yayılma hızının kırılmasına yardımcı olmak maksadıyla, sosyal hareketliliğin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede korunmasına büyük özen gösterdik, dikkat ettik. Kronik hastalığı olan risk grubundaki personelimizi idari izne gönderdik. Cumhurbaşkanlığı genelgesi gereğince de salgınla mücadeleyi zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personeli bulunduruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde yürütülen bu mücadelede, salgının yayılmasını engellemek maksadıyla evlerine gönderilen personelin evlerinden çıkmamalarına dikkat ediyoruz. Birlik, karargah ve kuruluşlarımızda 'yerinde kal' prensibini uyguluyoruz."Maske üretiminde önemli gelişmeKurs, tatbikat ve toplantı gibi görevlerinden dolayı yurt dışından dönen personelin 14 gün gözetim altında tutulması kararını hassasiyetle uyguladıklarını vurgulayan Akar, "1 Mart'tan itibaren, çeşitli sebeplerle yurt dışında bulunan 650 personelimiz yurda döndü. Bu personel, 14 gün gözetim altında tutuldu. Bugüne kadar yurt dışından dönen personelimizden halen 84 kişi gözetim altında bulunmaktadır. Uyguladığımız ve uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesi bu mücadelede temel ilkemizdir." ifadelerini kullandı.Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde kurulan Koronavirüs ile Mücadele Merkezinin çalışmalarını sürdürdüğünü, merkezin salgınla mücadele kapsamında, planlama, koordinasyon ve yönetim fonksiyonlarını yerine getirdiğini belirten Akar, şunları kaydetti: "Bir yandan Bakanlığımızın milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak ve mevcut kapasiteleri geliştirmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum, hijyenik malzeme üretimine başladık. Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretilmektedir. Dün itibarıyla Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Mamak tesislerinde maske üretimine yönelik yeni tedarik ettiğimiz makine ve teçhizatın kullanımına başladık. Bu durumda, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca da haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske ve yüz bin tulum üretimi için çalışmalarımızı tamamladık. Önümüzdeki günlerde bu sayılarda üretim yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda bu üretimlerimizi daha da artırmak için yoğun bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu çerçevede, öncelikle TSK ile diğer Bakanlık, kurumlar ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, müteakiben dost ve müttefik ülkelerin de taleplerine yardımcı olmaya çalışıyoruz."İlaç tedarik ve üretimiBakan Akar, birliklerin ihtiyaçlarının da düzenli olarak karşılandığını kaydederek, "Sadece dün ve bugün 640 bin maske, 15 bin tulum, yaklaşık bin litre dezenfektan sevkiyatı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine müttefik İtalya ve İspanya'ya, virüsle mücadelelerine katkı sağlamak amacıyla sağlık malzemeleri gönderildiğini hatırlatan Akar, şunları söyledi: "Ayrıca korona virüs hastalarına müdahale kapsamında faydalı olacağını değerlendirdiğimiz bazı ilaçların tedarik ve gerekli ham maddelerini aldıktan sonra bunların üretimi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Gelişme ve sonuçları müteakiben paylaşacağız. Sonuç olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, korona virüse karşı amansız bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadeleye kararlılıkla ve hassasiyetle devam ediyoruz. Bugüne kadar asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığımız ilhamla nasıl görev ve sorumluluklarımızı birlik, beraberlik içerisinde, fedakarlıkla yerine getirdiysek, bu virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede de hep birlikte başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu vesileyle, İdlib başta olmak üzere, yurt içinde ve sınır ötesinde mavi vatanımızda ve semalarımızda zorlu hava ve arazi şartlarında görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarıma sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyorum."

Kaynak: İHA