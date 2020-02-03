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Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında TSK'nın komuta kademesiyle beraber Suriye sınırına gitti.

03.02.2020 14:04 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:09Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırına gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karargah'ta yapılan durum değerlendirme toplantısı sonrasında TSK'nın komuta kademesiyle beraber sınırına gitti.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret çerçevesinde heyette yer alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib'deki saldırının ardından heyetten ayrılarak Ankara'ya döndü. Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Karargah'ta yapılan kısa durum değerlendirmesinin ardından Suriye sınırına hareket etti. - ANKARA

Hulusi Akar, Suriye, TSK, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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