Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den...
Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.
13.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:24
Milli Savunma Bakanı Akar ve İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Suriye sınır hattında, İdlib 'den kaçan Suriyelilerin yaşadığı kamp hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA
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