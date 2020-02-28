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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırının sıfır noktasında İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için Hatay'a geldi.

28.02.2020 05:55 | Son Güncelleme: 28.02.2020 05:55Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Hatay'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırının sıfır noktasında 'deki rejim hedeflerine yönelik gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare etmek için 'a geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare eden Bakan Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı. Bakan Akar'ın rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı sevk ve idare ettiği aktarıldı. - HATAY


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Hulusi Akar, İdlib, Hatay, Güncel

Kaynak: İHA

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