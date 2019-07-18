18.07.2019 12:02
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Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Akar ve komutanlar Suriye sınırında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi ile Suriye sınırındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi.
Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar ve komutanlar, buradan sınır hattındaki birliklere geçti.
İnceleme ve denetlemelerde bulunan Bakan Akar, birlik komutanları ile bir araya geldi, faaliyetler hakkında komutanlardan bilgi aldı.
Kaynak: AA
Hulusi Akar, Suriye, TSK, Güncel

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