Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeni Zelanda'da Bugün, Sadece İbadet Etmek İçin Bir Araya Gelen Masum...

Kaynak: İHA

Milli Savunma Bakanı Akar: "Yeni Zelanda'da bugün, sadece ibadet etmek için bir araya gelen masum ve korunmasız insanlara karşı canice ve sapıkça menfur bir katliam işlenmiştir. Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir""Münbiç ve Fırat'ın doğusu, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG ve DAEŞ'tan temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek, sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyecektir""Türkiye, Suriye'de terör zulmüne uğramış, Suriyeli Kürt kardeşimiz dahil, milyonlarca mültecinin sığındığı güvenli bir limandır""Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız. Bununla birlikte Türkiye; mavi vatanımızda hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyecektir"ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ""Yeni Zelanda'da bugün, sadece ibadet etmek için bir araya gelen masum ve korunmasız insanlara karşı canice ve sapıkça menfur bir katliam işlenmiştir. Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar, 18 Mart Şehitler Günü nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Bakan Akar, törende yaptığı konuşmasına Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısına değinerek başladı. Akar şunları dedi: "Yeni Zelanda'da bugün, sadece ibadet etmek için bir araya gelen masum ve korunmasız insanlara karşı canice ve sapıkça menfur bir katliam işlenmiştir. Bu katliam, İslamofobik faşist terörü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu olay, dünyada İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığının geldiği kaygı verici noktayı açıkça göstermektedir. Caniler tarafından sosyal medyada canlı olarak yayımlama alçaklığı ve sapıklığının da gösterildiği bu ırkçı terör olayını lanetliyorum. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Ancak sapıkların hamileri oldukça bu tür alçaklıkların da bitmeyeceğini biliyoruz. Yaşanan menfur katliamda hayatlarını kaybeden insanlara Allah'tan rahmet diliyor, yakınlarına ve insanlık duygusu olan herkese sabırlar diliyorum.""Bir asır önce Çanakkale'de ülkesini işgal etmeye gelmiş düşmanına dahi, yeri geldiğinde merhametle yaklaşan kahraman Mehmetçiğin bu ahlaki değerlerinin tüm dünyaya örnek olmasını diliyorum" diyen Akar sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün bayraklaşan vatan topraklarının güvenliği, asil milletimizin huzuru ve refahı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Aynı zamanda bugün 104 yıl önce tarihe altın harflerle yazılmış bir destanın, "Çanakkale Zaferi"nin gururunu da yaşıyoruz.Toprağından fazladır sende yatan adamlar,Irmağın kanla çağlar, yağmurun kanla damlar.O cenkten armağandır sana kızıl akşamlar,Sen silahın inançla son dövüştüğü yersin!(Faruk Nafiz Çamlıbel)Evet, Çanakkale, azmin ve imanın çeliğe galip geldiği, bir vatan kalbinin attığı yerdir.Çanakkale, bir hayat savunmasıdır. Çanakkale, Atatürk'ün emriyle ölüme tereddütsüz koşan kahramanların destanıdır. "Zafer" kelimesine anlam kazandıran Çanakkale, asil milletimizin iki asırdır devam eden maküs talihinin de değiştiği yerdir. Yedi düvele "Çanakkale geçilmez!" dedirten bu zafer, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale'de tezahür eden milli ruh ve şuur, Milli Mücadele'nin kazanılmasında da çok önemli bir rol oynamıştır. Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.""Atalarımız, hüküm sürdüğü her coğrafyayı barış ve huzur iklimiyle yeşertmiş, vatanının tek bir karış toprağı için dahi canını feda etmekten çekinmemiştir" ifadelerini kullanan Akar, şunları kaydetti: "Asil Türk milleti, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada da var olmanın bedelini şehitlerimizin ve gazilerimizin kanıyla ödemiştir, ödemektedir. "Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda" dizesinde de ifade edildiği gibi kutsal vatan topraklarının her karışı, aziz şehitlerimizin mübarek kanlarıyla sulanmıştır. Aziz milletimizin birçok evladı da sadece vatan topraklarında değil, dünyanın çeşitli coğrafyalarında barış, huzur ve istikrarı sağlarken şehadet mertebesine ulaşmıştır. Milletimizin ve TSK'nın kahraman mensupları da yedi iklim üç kıtaya barış ve huzur götüren atalarından aldığı ilhamla milli ve manevi değerlerimiz ile ülkemizin ve milletimizin güvenliği uğruna canlarını seve seve feda etmekten çekinmemiştir. Bugün terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz menfur darbe girişimine karşı direnişte, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı ve kahramanlıklar, bu ruh yüceliğinin en açık göstergesidir."Bakan Akar şöyle konuştu: "İstiklal ve istikbalimize kastedenlere karşı dün olduğu gibi bugün de milletçe tek yürek, tek yumruk halinde mücadeleye hazırız. Asil Türk milletinin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri de kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele etmektedir.Bu mücadele, yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. Terörle mücadele harekatı kapsamında 24 Temmuz 2015 tarihinden itibaren başlayan geniş çaplı operasyonlarda Mehmetçik, "Girilemez!" denilen yerlere girmiş, "Ulaşılamaz!" denilen yerlere ulaşmıştır. Eylemlerini kalleşçe şehir merkezlerine taşıyan ve çukur eylemlerini başlatan PKK terör örgütü kazdıkları çukurlara gömülmüştür. Bu mücadele sürdürülürken ülkemiz, 15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün hain darbe girişimine maruz kalmıştır. Asil milletimiz; Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek siyasi liderliğinde birlik ve beraberlik içinde, demokratik değerler uğruna yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olmuş; Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerimizin vatansever evlatlarıyla birlikte omuz omuza mücadele ederek bu hain darbe girişimini akamete uğratmıştır. Aziz milletimizin bu hain darbe teşebbüsüne karşı göstermiş olduğu şanlı direniş, tarihimizin altın sayfalarında hak ettiği yeri almıştır. Bu hain darbe girişiminin hemen ardından ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak ve bölgede istikrarı tesis etmek maksadıyla FKH ve ZDH icra edilmiştir. Sahada teröristlerle göğüs göğüse mücadele eden tek ordu olan TSK; bu operasyonlarla 3.000 civarında DAEŞ'li, 5000 civarında PKK/YPG/PYD'li teröristi etkisiz hale getirmiştir. Bu operasyonlar, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmiştir.Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile tüm dünyaya gösterdiği kararlılık, Münbiç ve Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesi noktasında da devam etmektedir.Münbiç ve Fırat'ın doğusu, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG ve DAEŞ'tan temizlenerek gerçek sahiplerine teslim edilecek, sınırlarımızda bir terör koridoru oluşturulmasına asla müsaade edilmeyecektir. Bu konuda kararlıyız.Tüm operasyonlarda, şanlı tarihimiz ve köklü kültürümüz gereği sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmıştır.Sivil/masum kişilerin, dini/kültürel yapıların, tarihi eserlerin ve çevrenin zarar görmemesi için, diğer hiçbir ülkenin göstermediği kadar dikkat ve hassasiyetle davranılmıştır.Tüm bu başarılardaki en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesileyle, aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ederken, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum.Burada bir kez daha ifade etmek istiyorum ki, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir problemi yoktur. Türkler ve Kürtler, kardeştir, et ve tırnak gibidir.Bizim mücadelemiz; yüzyıllardır aynı coğrafyayı, aynı ekmeği paylaştığımız Kürt kardeşlerimizle değildir.DAEŞ nasıl Müslümanları temsil etmiyorsa, PKK/YPG/PYD terör örgütü de Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir, olamaz.Mücadelemiz; bölgedeki istikrarsızlığın en temel nedeni ve kaynağı olan, aslında birbirinden farkı olmayan PKK/PYD/YPG/SDG gibi terör örgütleriyledir.Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir husus da bunların içerdeki ve dışardaki hamileridir.Bunun aksini iddia etmek, tarihi gerçekleri saptırmak, terörle mücadelede samimi olmamak, hatta teröre destek vermektir.Bugün ülkemiz; etnik ayrım gözetmeksizin 4 milyona yakın mülteciye kucak açmış, 40 milyar dolara yakın harcama yapmıştır.Türkiye, Suriye'de terör zulmüne uğramış, Suriyeli Kürt kardeşimiz dahil, milyonlarca mültecinin sığındığı güvenli bir limandır. Zaten tarihin asil milletimize yüklediği misyon, masum ve mazlumların hakkı için daima zalimlerle mücadele etmek olmuştur.Ayrıca Türkiye; bu çerçevede İdlib'de sivillerin zarar görmemesi, yeni krizler/ insani trajediler yaşanmaması ve tüm dünyaya yayılabilecek yeni bir mülteci akını olmaması için yoğun çaba harcamaktadır.İdlib'de güvenlik ve huzurun sağlanması için devriye faaliyetlerimiz başlamıştır.Diğer taraftan terörle mücadelenin yanı sıra, hava sahamızda ve 462 bin km2 olan mavi vatanımız denizlerimizde de uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerimiz azim ve kararlılıkla korunmaktadır.Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta sorunların barışçıl yollarla çözülmesinden yanayız. Bununla birlikte Türkiye; mavi vatanımızda hiçbir oldubittiye de müsaade etmeyecektir.Sonuç olarak Türkiye; bölgenin huzur ve güvenliği için gösterdiği çabaları ve kurduğu iş birlikleri ile hem sahada hem masada olmaya devam edecektir."Tarihi bir süreçten geçildiğini vurgulayan Akar, " Sizler bu dönemde asil milletimize, egemenlik ve bağımsızlığımıza yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı iman dolu göğsünüzü daima siper ettiniz. "İcabında vatan, cumhuriyet ve vazife uğrunda seve seve hayatınızı feda eylemekten çekinmeyeceğiz" diye yemin ederek daima göreve hazır oldunuz. Sizler, yüksek ahlaki değerleriniz ve karakteriniz ile kahraman Türk ordusunun çelikleşmiş iradesinin ve sarsılmaz gücünün timsalisiniz. "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışını benimseyip şehitliği ve gaziliği şeref madalyası kabul eden; gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden yurt içi ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadele eden, böylece ülkemiz ve milletimizin güvenliğini sağlayan, bunun için her türlü fedakarlığı yapan tüm silah arkadaşlarımı alınlarından öpüyorum" diye konuştu.Şehit ailelerine de hitap eden Akar şunları dedi: "Aziz şehitlerimizin ve onların siz değerli ailelerinin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Fedakarlıklarınız için milletimiz size minnettardır.Türkiye Cumhuriyeti devleti ve TSK olarak bizler; acılarınızı paylaşmak ve gözyaşlarınızı dindirmek için buradayız ve hep beraberiz. Biz, büyük bir aileyiz.Burada özellikle belirtmek isterim ki aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine yaptığımız ziyaretlerde, kendilerinin vakur duruşlarına şahit olmak; bizlere büyük bir güç vermekte, mücadele azim ve kararlılığımızı daha da kuvvetlendirmektedir.En son teröristi de etkisiz hale getirme kararlılığıyla yürüttüğümüz operasyonlarla şehit ve gazilerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak; gözyaşlarınızın hesabı soruldu, sorulacaktır.Türkiye Cumhuriyeti devleti ve asil milletimiz; vefa, minnet ve şükran duygusuyla şehitlerimize, gazilerimize ve onların emaneti siz değerli ailelerine sahip çıkmaya, kederde ve kıvançta daima yanınızdadır, yanınızda olmaya devam edecektir. "Bakan Akar, Şehitlere yönelik duygularını ise şöyle ifade etti: ""Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker!Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer."Mısralarında ifade edildiği gibi sizler; en kıymetli varlığınız olan hayatlarınızı, vatan toprakları için, gözünüzü kırpmadan feda ederek rütbelerin en yücesine eriştiniz.Bugün, cennet vatanımızda milletçe başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı önce Allah'a sonra da sizlere borçluyuz.Vatan, millet ve bayrak aşkıyla gösterdiğiniz cesaret, kahramanlık ve fedakarlıklar asla unutulmayacaktır.Sizler; vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en güçlü sembolüsünüz.Milli bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve şanlı geçmişimizle aramızdaki güçlü bağın en önemli abideleri olarak daima minnet ve şükranla hatırlanacaksınız. Asil Milletimizin Kahraman Evlatları, Vatan size minnettardır. Ebedi istirahatgahınızda huzur içinde uyuyunuz. Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun."Akar sözlerini şöyle tamamladı: "Sözlerime son vermeden bu anlamlı gün vesilesiyle; Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; Yurt içinde ve sınır ötesinde yürüttüğümüz zorlu mücadelede şehitlik mertebesine ulaşan kahraman silah arkadaşlarımızı, jandarma, emniyet mensupları ve güvenlik korucularımızı;15 Temmuz şehitlerimiz dahil tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi; rahmetle, minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin siz değerli ailelerine; şu anda karada, denizde, havada, yurt içinde ve sınır ötesinde yüksek bir vazife bilinciyle görevlerini ifa eden kahraman silah arkadaşlarıma ve onların kıymetli ailelerine sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum. "