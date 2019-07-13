Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı. Bakan Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız"



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törene katıldı.



15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gazi ve ailelerinin de katıldığı törende konuşma yapan Bakan Akar, tüm kurum ve kuruluşlara sızan FETÖ'nün hain mensuplarının 15 Temmuz'da millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, demokrasiye karşı durarak ülke tarihinde daha önce görülmemiş bir ihanete kalkıştığını aktardı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 15 Temmuz gecesi yediden yetmişe tüm Türkiye'nin tek vücut olduğunu belirten Bakan Akar, demokratik değerler için iman dolu göğüslerini siper eden milletin, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerinin vatansever evlatlarıyla hain darbe girişimini akamete uğrattığını anlattı.



Çanakkale'de ve Milli mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, Milli ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, fedakarlık ve kahramanlığın yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazıldığını bildiren Bakan Akar, "Milletimiz 15 Temmuz'da egemenliğin kayıtsız, şartsız millete ait olduğunu, Milli iradeye kimsenin ipotek koyamayacağını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir" şeklinde konuştu.



Türkiye Cumhuriyetini, kurumlarını, Milli ve manevi değerlerini canı pahasına koruyanlara teşekkür eden Bakan Akar, bu uğurda şehit olanlara rahmet dileyen Bakan Akar, hainlere karşı dimdik durarak tereddüt etmeden şehadete yürüyen TSK'nın kahraman personeli, jandarma ve emniyet mensupları ile sivillere millet olarak minnettar olunduğunu ifade etti. "Bu asil milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri de kendisini zayıflatmak ve yıpratmak için çalışan hain, alçak FETÖ mensuplarından temizlendikçe daha da güçlenmekte, görev ve sorumluluklarını büyük başarılarla yerine getirmektedir" diyen Bakan Akar, konuşmasının devamında terörle mücadele kapsamında yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatından bahsetti. Akar, "Terörle mücadele harekatları kapsamında yurt içi ve sınır ötesinde Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı, Pençe Harekatı başta olmak üzere düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Asil milletimiz ordusuyla arasını açmak isteyenlere itibar etmedi, terör örgütünün hain planına engel oldu, ordusuna sahip çıktı, ordu-millet anlayışımızın en güzel örneklerini sergiledi. 15 Temmuz'dan bugüne kadar olan süreçte TSK personeli; bu asil milletin gerçek vatansever evlatları, karada, denizde ve havada, 7 gün 24 saat esasına göre olağanüstü gayretle çalıştı, kendilerine verilen her türlü görevi yerine getirdi. TSK'da en küçük bir zafiyet yaşanmaması için büyük fedakarlıklar gösterilmiştir ve gösterilmektedir. Her zamankinden daha güçlü ve daha kararlı olan silah arkadaşlarımın, mesleğe adanmışlık duygusuyla ortaya koyduğu fedakarlık ve kahramanlıklar, her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.



15 Temmuz sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkin, caydırıcı, saygın niteliklerini artırmak için personel eğitiminden reform niteliğindeki yeni askerlik sistemine, teşkilat yapısından savunma sanayine kadar geniş bir yelpazede sürdürülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Bakan Akar, yüzde 70'lere varan yerli ve Milli savunma sanayinin ürettiği MİLGEM'ler, taarruz ve genel maksat helikopterleri, silahlı, silahsız İHA'lar, Fırtına obüsleri ve optik sistemler başta olmak üzere envantere giren modern harp silah ve araçlarının TSK'nın karada, denizde ve havada etkinliğini ve caydırıcılığını her geçen gün artırdığını belirtti.



Yerli ve milli silah sistemleri ile donatılmış TSK'nın kahraman ve fedakar personelinin başta FETÖ, PKK/ PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetleri olmak üzere, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta milletin egemenlik ve bağımsızlığına yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Bakan Akar, "Bu mücadele 780 bin kilometrekare vatan toprağımızın, 462 bin kilometrekare mavi vatanımızın ve semalarımızın güvenliği, 82 milyon vatandaşımızın huzur ve refahı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden, yurt içinde ve sınır ötesinde, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir" diye konuştu.



"Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir"



Terörle mücadelede TSK'nın kararlı olduğunu belirten Akar, 27 Mayıs'tan bu yana TSK'nın etkisiz hale getirdiği terörist sayısı hakkında da bilgiler verdi. Akar, "Terör belasını bitirmekte kararlıyız. Operasyonlarımız artan bir şiddet ve tempoda devam ediyor, devam edecek. 27 Mayıs'tan bugüne kadar 61'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiştir. TSK Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, mavi vatanımızda ve semalarımızda devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için mücadele ederken aynı anda NATO, AB, BM ve AGİT bünyesindeki görevlerini de başarıyla yerine getirmekte, bölgesel-küresel barış ve istikrara katkı sağlamakta, başta NATO olmak üzere uluslararası ortamda saygın ve seçkin yerini korumaktadır" şeklinde konuştu.



Peygamber ocağı olarak da bilinen TSK'nın Milli, manevi ve mesleki değerleriyle akıl ve bilim ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda, 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu dile getiren Bakan Akar, "En büyük takdir güvenilmek, en büyük başarı bu güvene layık olmaktır. Kahraman ve fedakar silah arkadaşlarımın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da asil milletimizin sevgisine ve güvenine layık olacaklarına yürekten inanıyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamlandı. - ANKARA

Kaynak: İHA