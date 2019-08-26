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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bazı generallerin istifa ettiklerini doğruladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bazı generallerin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı sonrası istifa ettikleri bilgisini doğruladı. Akar, "Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

26.08.2019 14:45 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bazı generallerin istifa ettiklerini doğruladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iki generalin Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı sonrası istifa ettikleri bilgisini doğruladı. Akar, "Şu ana kadar da bize intikal eden iki arkadaşımızın dilekçesi var. Onların da emekliliklerini onayladık. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum." dedi.

Erzincan'daki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunan Savunma Bakanı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının emeklilik işlemlerinin ocak-subat ve ağustos aylarında yapıldığını belirterek, istifa kararlarını "Bu manada arkadaşlarımız hizmetlerinin tamamlanmasını müteakip veya hizmetlerimizin akışı sırasında kendi istekleri, iradeleri doğrultusunda emekli olabilirler. Doğal bir durum bu." sözleriyle değerlendirdi.
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Hulusi Akar, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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