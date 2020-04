Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib 'de Türk ve Rus askerleri tarafından gerçekleştirilen müşterek devriyenin üçüncüsünün yapıldığını bildirdi.Akar, TRT Haber'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.Koronavirüs konusunda NATO ile dayanışmaya ilişkin soru üzerine Akar, genel anlamda bir dağınıklık olduğunu, tam olarak bir konsantrasyondan söz edilemeyeceğini söyledi.Akar, "Birliklerde, teşkillerde, teşkilatlarda bazı farklılıklar olmakla beraber NATO ilk günden itibaren biraz derlenip toparlanıp, izleme ve ikaz birimlerini görevlendirdiler ve bu çerçevede bizim de NATO'daki hem askeri hem de sivil misyonlarımız bu konuların içindeler, onlarla görüşüyorlar, konuşuyorlar, gerekli bilgi ve tecrübeyi paylaşıyorlar. NATO'nun ortaya koyduğu bu sivil olağanüstü hal kriz mekanizması çerçevesinde biz de, bize düşen görevleri yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.Türkiye'nin çalışmalarının bununla sınırlı olmadığının altını çizen Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve temasları doğrultusunda diğer dost, kardeş ve müttefik ülkelerle, doğrudan ikili temaslar çerçevesinde bilgi, tecrübe veya malzeme aktarımını sürdürdüklerini bildirdi.Bakan Akar, "Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği birtakım çalışmaları sürdürmekle birlikte NATO, bunları derleyip toparlayıp bunu bir hale, yola koymaya çalışıyor. Önümüzdeki günlerde, bir değişiklik olmazsa 15 Nisan'da telekonferans yoluyla savunma bakanları olarak da toplanacağız NATO çatısı altında. ve bu gelinen noktadaki yapılanları, ihtiyaçları bir kez daha gözden geçirme fırsatı bulacağız." açıklamasını yaptı.İdlib'deki gelişmelerİdlib ile sağlanan mutabakatın ardından bölgede ateşkes ihlali olup olmadığı, Rusya ile devriyelerin devam edip etmeyeceği soruları üzerine Akar, 27 Şubat'ta Bahar Kalkanı Harekatıyla birlikte İdlib'deki mücadelenin çerçevesinin çizildiğini, harekatın rejim unsurlarına büyük zaiyat verdirerek gerçekleştiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 5 Mart'ta Rusya'da yapılan görüşmede bir mutabakata varıldığını ve ateşkes ilan edildiğini anımsatan Akar, ateşkesin o günden bu yana devam ettiğini söyledi.Rus ve Türk askeri heyetlerin 13 Mart'ta bir araya geldiğini ve İdlib'deki faaliyetlerin nasıl gerçekleştirileceğinin mutabakatının sağlandığını aktaran Akar, şöyle devam etti:"Bu mutabakat çerçevesinde birkaç münferit ateşkes ihlali olmakla beraber genel anlamda oradaki ateşkes, huzur ortamı devam etmektedir. Gerginliğin azaldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerginliğin azalmasının en temel göstergesi, 70-80 bin civarında İdlibli vatandaş şu anda evine dönmüş bulunmakta ve biz önümüzdeki günlerde bu dönüşlerin de devam etmesi için her türlü gayreti gösteriyoruz, her türlü çalışmayı yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların gelişmesine bağlı olarak dönüşlerin de artacağına inanıyorum.""Bize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getiriyoruz"Mutabakattaki diğer önemli bir konunun M4 üzerindeki güvenli bölge olduğunu hatırlatan Akar, şunları söyledi:"Bu konuda yine Rusya ile karşılıklı münasebetlerimiz arazide sürmekte ve her kademede muhataplarımızla bu konular görüşülmekte. Bugün de 3. müşterek devriye biraz önce tamamlandı. Önümüzdeki günlerde bu devriyeler devam edecek ve böylece oradaki güvenli bölgenin gerçekleşmesine ve dolayısıyla huzur ve güven ortamının bölgeye gelmesine elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu konuda her şeye rağmen hem gözlem noktalarımızda hem mevzi bölgelerinde hem de birliklerimizin bulunduğu alanlarda bizim için teyakkuz esastır. Bu konuda başlangıçtan önce verdiğimiz talimatlar çerçevesinde arkadaşlarımız olayı büyük bir ciddiyetle, büyük bir samimiyetle yakından takip etmektedirler ve alınması gereken tedbirleri de herhangi bir ilave emir beklemeksizin anında gereğini yapacak şekilde hazırlıklarını sürdürürler.Biz sabırla, sükunetle, dikkat ve hassasiyetle olayları takip ediyoruz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Moskova'da hem Türkiye'de karşılıklı askeri heyetler arasında varılan mutabakatlar çerçevesinde bize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getiriyoruz ve bunu da Rusya ile paylaşıyoruz. Rusya'nın da aynı şekilde sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz."Şu ana kadar faaliyetlerin beklentiler çerçevesinde gerçekleştiğini, gelecek günlerde de bu şekilde gerçekleşmesi için çalıştıklarını dile getiren Akar, buradaki en önemli hususun ateşkesin kalıcılığı olduğunu, bunun kalıcı hale gelmesinin en samimi dilekleri olduğunu bildirdi.Terörle mücadeleBarış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe harekat bölgelerinde faaliyetlerin aralıksız sürdüğünü belirten Hulusi Akar, "1 Ocak'tan itibaren bu saydığım harekat alanlarında, yani Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarındaki faaliyetlerimiz sonucunda 903 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.Alan kontrolü, patlayıcı temizliği faaliyetlerinin de sürdüğünü, hayatın bir an önce normalleşmesi için çalıştıklarını anlatan Akar, "Burada esas olan ateşkesin, huzurun, normalleşmenin devamıdır. Ancak şunu da ifade etmek isterim ki meşru müdafaa esastır. Herhangi bir şekilde bize karşı yapılan taciz ve tecavüzlere karşı misliyle herhangi bir emir beklemeksizin oradaki arkadaşlarımız gereğini yapmaktadırlar." diye konuştu.Irak'ın kuzeyindeki operasyonların da sürdüğünü belirten Akar, "1 Ocak'tan itibaren 58-59 kara operasyonu yapıldı ve bunları da 90 hava operasyonuyla desteklemiş bulunuyoruz. Bu operasyonlar sonucunda toplam 200 terörist bu bölgede etkisiz hale getirmiştir." ifadelerini kullandı.Güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin sayısında artış olduğunu, teröristlerin örgütten kaçışlarının arttığını, örgüte katılma sayılarının azaldığını da aktaran Akar, "Biz biliyoruz ki terör örgütünün elebaşları gittikleri yolun yol olmadığını gördüler, temennimiz bunun alttakiler tarafından da görülmesidir. Fakat bizim hiçbir şekilde operasyonlarımızın durması, azalması söz konusu değil. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu mücadele devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.Hulusi Akar, MİT ile de yakın iş birliği içinde özel ve nokta operasyonları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.Hudut güvenliğiHudut güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalara da değinen Akar, "Şu ana kadar 2020 yılında toplam 11 bin 888 yasa dışı hudut geçişine müdahale ettik ve bu çerçevede 185 bin düzensiz göçmenin yurdumuza girmeleri önlenmiş oldu." bilgilerini verdi.Akar, "Yunanistan, Bulgaristan sınırlarından karşıya geçmek isteyenler vardı, 28 Şubat'tan bugüne kadarki rakam da 148 bin 763 kişinin karşı tarafa geçtiğini tespit etmiş bulunuyoruz." dedi.Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs ve çevresinde de mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildiren Akar, "İyi komşuluk ilişkilerini esas almaktayız. Ancak diğer taraftan da hak, alaka ve menfaatlerimiz konusunda herhangi bir taviz vermemiz asla söz konusu değil. Sondaj ve arama çalışmalarını desteklemek için hem denizden hem havadan yapmamız gereken ne varsa bunu da Enerji Bakanlığımızla koordinasyon içinde sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.(Sürecek)

