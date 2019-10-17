Haberler » Dünya » Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'kimyasal silah uyarısı'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan "kimyasal silah uyarısı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. dedi.

17.10.2019 13:57Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Terör örgütünün kimyasal silah kullanıp suçu Silahlı Kuvvetlerimize atmaya, bununla ilgili bir algı oluşturmaya çalışacaklarına dair bilgiler geliyor. TSK'nin envanterinde kimyasal silah olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek." dedi.

Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti, Milli Savunma Bakanlığında dün kabul etti. Görüşme sonrasında Akar, Suriye'deki son durum ile savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtladı.
Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
16:12 Türkiye'ye silah ambargosu açıklayan Avrupa ülkeleri Yemen savaşında Suudi Arabistan'a ne yaptı?
16:12 Avrupalı liderler yeni Brexit anlaşması için ne dedi?
15:40 Büyükelçi Güldere Türkiye, Suriye Kürtlerine de barış getiriyor
15:39 Resulayn'da YPGPKK'nın canlı kalkan olarak kullandığı siviller kurtarıldı
15:31 İngiltere ve AB, Brexit konusunda anlaşma sağladı
15:29 Polis, trenin çarpmak üzere olduğu aracın sürücüsünü son anda kurtardı
15:21 Essen Başkonsolosu Cebeci: "Almanya'da vatandaşlarımız endişeli"
17.10.2019 16:36:06