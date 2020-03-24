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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni tip koronavirüs salgınına karşı TSK'nın aldığı önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Akar, salgın ile mücadele kapsamında gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz" dedi.

24.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:06

Milli Savunma Bakanlığı'nda birlik ve karargahlarda salgınla ilgili önlem çalışmalarının yönetilip takip edildiği Koronavirüs ile Mücadele Merkezi kuruldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovid-19 ile mücadele konusunda, "Ne tedbir varsa aldık. Mehmetçiğin güvende olması için ilgili arkadaşlarımla gece-gündüz gayret gösteriyoruz." dedi.

"ŞU ANA KADAR BİR VUKUATIMIZ OLMADI"

Akar konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şu ana kadar bir vukuatımız olmadı, bundan sonra da bir vukuata sebebiyet vermeden görevlerimizi tamamlama çabasındayız"

"TÜM HALKIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Akar, maske ve antibakteriyel sıvı hakkında, "Üretimi yükselterek sadece TSK'nın değil, tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Etiketler : Koronavirüs, TSK, Güncel

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Bakan Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık

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