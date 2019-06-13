13.06.2019 20:24
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Grubu'nu ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İYİ Parti Grubu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışma planlandığı gibi devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Çalışma planlandığı gibi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde meclisimiz çalışmalarını tamamlayarak, inşallah bu işleri tamamlayacağız" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de İYİ Parti Grubu'nu ziyaret etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik yasası ile ilgili parti gruplarıyla görüş alış verişinde bulunduklarını söyleyerek, "Bazı soruları oldu, onları cevaplandırmaya çalıştık. Çalışma planlandığı gibi devam ediyor. Önümüzdeki günlerde meclisimiz çalışmalarını tamamlayarak, inşallah bu işleri tamamlayacağız" dedi.

'Amerika'dan gelen mektuba karşılık verilecek mi' sorusu üzerine Akar, "Çalışmamız devam ediyor. Bittiğinde duyacaksınız" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfi Türkkan, asker alma kanunu ile alakalı Akar'ın bilgilendirme yaptığını belirterek, "Bilgiler ışığında bu yasa ile ilgili tavsiye ve önerilerimizi bir kez daha gözden geçireceğiz. Bu hafta sonu Genel Başkanımızın da bulunduğu toplantıda Sayın Milli Savunma Bakanımızın bize aktardıkları ile beraber bir takım tavsiye ve önerilerimizi tekrar düzeltip, Sayın Grup Başkanvekilleriyle tekrar masaya yatıracağız. Salı günü geldiğimizde tavsiye ve önerilerimizin ne kadar yerine getirilip getirilmediği konusunda gördüğümüz tablo ile hareket edeceğiz. Sayın Milli Savunma Bakanımızın bize anlattıklarıyla yola çıkarsak tesviye ve önerilerimizin önemli bir kısmının yerine gelebileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA
Kaynak: İHA
İYİ Parti, Hulusi Akar, Politika

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